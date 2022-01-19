Волочкова устроила скандал в самолете из-за медицинской маски. Видео

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала во время своего возвращения из отпуска. Звезда отказалась надевать медицинскую маску, в результате по прилету в Россию ее встретили полицейские. Об этом сообщил источник «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

По данным источника, конфликт с участием балерины произошел на борту самолета, летевшего из столицы Мальдивских островов — Мале. Борт приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где Волочкову встречал вызванный наряд правоохранителей.

На кадрах видно, как сначала Волочкова вступила в словесную перепалку с бортпроводницей, а по прилету самолета в Москву с полицейскими уже разговаривал ее спутник.

Конфликт между Волочковой и бортпроводницей сняли на видео другие пассажиры самолета. Автор видео также отметил, что причиной скандала стало обязательное требование находиться в салоне авиалайнера в маске.

Анастасия Волочкова часто оказывается в центре скандалов. В прошлом году громкая история разгорелась вокруг снимков с ее участка, на которых ее запечатлели справляющей малую нужду под елкой. В ответ на это бывшая балерина опубликовала в Instagram фото, на котором предстала полностью обнаженной.