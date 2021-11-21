Друг опроверг слухи о депрессии у Хлебниковой

Друг Марины Хлебниковой и автор ее песен Дмитрий Чижов опроверг слухи о депрессии и алкоголизме певицы, а также рассказал о ее характере и состоянии до трагедии. Об этом он сообщил в интервью изданию StarHit.

Дмитрий Чижов рассказал, что они с Мариной Хлебниковой недавно вернулись с гастролей. Певица была в прекрасном расположении духа, у нее не было хандры. По словам Чижова, у Хлебниковой «все началось возрождаться в новой форме» — ее карьера пошла вверх, поэтому у нее просто не было причин для депрессии. Кроме того, Чижов отметил, что у певицы не такой склад характера.

«Она неунывающий человек, поэтому Марина и депрессия просто несовместимы», — привело слова Чижова издание StarHit.

Марина Хлебникова ранее, 18 ноября, сильно пострадала в пожаре. Возгорание произошло в ее квартире на улице Ратной в Москве. Артистка получила ожоги 20% лица, также пострадали голова, грудь, ноги и дыхательные пути. По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации.