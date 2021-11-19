Появились фото из сгоревшей квартиры Хлебниковой

Появились фото сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой, которая сейчас находится в больнице в ожогами. На кадрах видно, что из-за огня оплавились окна, а также пострадали потолок и часть мебели.

Фото опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, что часть мебели и некоторые места в квартире певицы огонь не тронул. Однако другим частям помещения повезло меньше: сильнее всего пострадали пластиковые окна, которые расплавились от жара, а также потолок и некоторые стены. Из мебели хуже всего пришлось кровати — от нее остался только металлический каркас.

По предварительным данным, именно там началось возгорание: причиной стало неосторожное обращение с огнем. По версии правоохранителей, Хлебникова заснула с сигаретой.

Сама певица сейчас находится в реанимации на ИВЛ. Хлебникову госпитализировали с множественными ожогами. По данным СМИ, врачам пришлось ввести ее в искусственную кому, потому что у певицы случилась шоковая истерика. По данным источника «360», в ее крови обнаружили алкоголь. Однако подтверждений этой информации нет.