Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления Коташенко

Друг покойного музыканта Александра Градского, журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. На своем YouTube-канале телеведущий выразил мнение, что за ограблением Коташенко стоит «опытный человек».

«Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы», — отметил Караулов.

По его мнению, сама Коташенко не могла подстроить ограбление. Такое преступление, как отметил Караулов, обернулось бы для нее тяжкими последствиями. Называть имена причастных к ограблению, как отметил телеведущий, он не станет.

Об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко стало известно 16 января. По данным СМИ, под угрозой оружия вдову заставили отдать все деньги, хранящиеся в доме. Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Заведено уголовное дело, правоохранители приступили к расследованию.

Еще один друг Александра Градского, певец Анатолий Алешин заявил, что не верит в реальность ограбления вдовы исполнителя. При этом он не смог сказать точно, кто выступил организатором этой провокации, а также объяснить, кому это может быть выгодно.

Предполагаемых грабителей Коташенко заметили в Москве, сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Автомобиль злоумышленников, по данным издания, видели вечером 16 января на МКАД.