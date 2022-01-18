Предполагаемых грабителей вдовы Градского заметили в Москве

Предполагаемых грабителей вдовы Александра Градского заметили в Москве. Об этом сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, автомобиль грабителей заметили вечером 16 января на МКАД. Преступники остановились рядом с кафе, в котором провели некоторое время. После этого мужчины уехали уже на другой машине. Пока правоохранителям не удалось найти транспорт предполагаемых грабителей.

Полицейские проверили личность владельца Mercedes. Им оказался уроженец Таджикистана. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина продал машину по доверенности. Авто уже несколько раз меняло владельцев.

Ранее певец Анатолий Алешин заявил, что не верит в реальность ограбления вдовы Градского. Всю историю он назвал постановочной.

Об ограблении Марины Коташенко стало известно 16 января. По информации журналистов, под угрозой оружия вдову заставили отдать все деньги, хранящиеся в доме. Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Правоохранители завели уголовное дело и приступили к расследованию.