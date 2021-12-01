Дорохов не увидел связи между закрытием шоу «Игра» и его поцелуем

Комик Денис Дорохов заявил, что шоу «Игра» на ТНТ закрыли не из-за того, что он поцеловался со своим партнером по команде Александром Панекиным. Он прокомментировал закрытие проекта в передаче «Поехали» на «Авторадио».

Юморист заверил, что «Игру» закрыли вовсе не из-за того, что они учудили с Панекиным. Скандальный поцелуй мужчин-комиков хоть и вызвал резонанс, но вовсе не повлиял на судьбу проекта, сказал он.

«Это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Это все взрослые дядьки», — заявил Дорохов.

Комик также признался, что очень любит свою команду «Камызяки», с которой выступает в КВН. По словам Дорохова, даже когда команда умирала, то воскресала вновь, и он очень переживает за нее.

Выпуск «Игры» от 3 октября вызвал шквал критики из-за сцены с Дороховым и Панекиным. Депутат Госдумы Михаил Романов в ноябре заявил, что инициировал административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений после того, как поцелуй комиков показали в эфире ТНТ.

Одним из главных критиков «Игры» стал и Александр Масляков, который называл шоу плагиатом КВН.