Дело о гей-пропаганде возбудили против ТНТ за поцелуй комиков

Телеканал ТНТ попал под административное дело после показа в шоу «Игра» поцелуя двух комиков-мужчин. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова. В распоряжении редакции также оказалась копия протокола МВД.

В тексте документа говорится, что дело завели по факту административного правонарушения, подпадающего под статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В настоящее время полицейские проводят расследование. Копию заявления депутата Романова отправили в Роскомнадзор.

Поцелуй комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина показали на ТНТ в рамках юмористического шоу «Игра» 3 октября. Депутат Михаил Романов заявил, что этот эпизод пропагандирует нетрадиционные ценности и «подрывает национальные и конституционные устои».

Еще одним недовольным показанным поцелуем оказался атаман и депутат Тульской областной думы Алексей Альховик. В выступлении комиков он тоже увидел пропаганду нетрадиционных ценностей, которую может увидеть молодежь. По его словам, показ подобного юмора может привести к разрушению семейных ценностей и страны.