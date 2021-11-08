КВН был «не тот» и 15 лет назад. Как клуб юмористов подошел к 60-летию

КВН отмечает юбилей — ровно 60 лет назад, 8 ноября 1961 года, первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения. Кавээнщики рассказали «360», как игра поменяла их жизнь и как проекту удается выдерживать конкуренцию в современном мире.

КВН возник из ВВВ

«Вечер веселых вопросов» — так называлась передача, ставшая прообразом КВН. Впервые она вышла в эфир в 1957 году. Участие зрителей, на чьи вопросы отвечали ведущие, для советского телевидения было совершенно новым форматом. Ее выпускала молодежная редакция ЦТ, основанная журналистом Сергеем Муратовым.

«Веселые вопросы» прожили недолго. Передачу закрыли после третьего выпуска, когда во время эфира толпа людей смела милиционеров и прорвалась в студию. Трансляцию оборвали, редакцию закрыли. Но в 1961 году Муратову предложили придумать что-то похожее. Так появилась передача, названная в честь телевизора КВН-49. И вот уже 60 лет она с нами.

Судьба кавээнщика

Сергей Писаренко пришел в КВН, еще будучи студентом. Телеведущий считает, что «Клуб веселых и находчивых» сыграл для него определяющую роль.

«Все, что я имею и чем сейчас занимаюсь, начиналось именно с КВН. Поэтому я могу сказать, что КВН сыграл в моей судьбе ключевую роль», — сказал Писаренко, добавив, что всегда вспоминает клуб с огромной благодарностью.

Телеведущий Михаил Марфин считает, что всего добился в жизни только благодаря КВН, куда он пришел в 27 лет. Позже он понял, что только ради этого он и прожил все эти 27 лет. А для КВН это была уже вторая жизнь: проект возродили спустя 14 лет после закрытия в 1972 году.

«У меня заканчивался срок аспирантуры, и вот я написал диссертацию, сдал ее в сентябре, съездил в отпуск на две недели. Вернулся, и тут нас вызывает секретарь парткома и говорит, мол, такое дело, институт заинтересован в том, чтобы создать команду КВН, потому что в этом году он возрождается. А мне уже 27 лет, я уже отошел, у нас распался студенческий театр. Ну как-то собрались — и все завертелось. Приехали какие-то люди, посмотрели телевидение, посмотрели на нас. Мы полчаса показывали какую-то программу, в которой, как сейчас я понимаю, была одна только шутка на эти полчаса. Мы совершенно не умели играть в КВН. Мы знали, что это такое, но жанр был утерян, потому 14 лет в него не играли», — сказал Марфин.

Участница Соmеdу Wоmаn Елена Борщева благодаря КВН нашла свое призвание в жизни.

«Я поняла, что сцена — это мое. И сейчас продолжаю работать на этом поприще: получила образование актрисы драматического театра, играю в спектаклях, снимаюсь в кино, выступаю со стендапом. В общем, продолжаю деятельность, которая мне нравится, о которой я узнала благодаря КВН», — сообщила Борщева.

А продюсер YBW Group Сангаджи Тарбаев пришел в КВН сразу со школьной скамьи.

«В Калмыкии, в городе Элиста, я играл в него в своей школе. Мы играли на городских чемпионатах. В то время КВН в нашей республике был очень популярен. Поэтому, приехав учиться в Москву, я продолжил заниматься КВН и попал в сборную РУДН», — рассказал он.

КВН уже «не тот»

От поколения к поколению КВН открывал таланты в каждом. Менялся юмор, люди смеялись над разными шутками. В последние годы КВН критикуют особенно часто.

Но Михаил Марфин убежден, что если бы КВН не менялся, то не продержался бы столько лет.

«Лет 15 назад кто-то из обзорщиков ляпнул, что КВН уже не тот, — это крылатая фраза. Но прелесть заключается в том, что это говорили в 2007 году. А потом выяснилось, что в 2015 году говорили, что КВН уже не тот, а вот в 2007-м был „тот“. А сейчас говорят, что КВН уже не тот, а „тот“ он был в 2015-м. Понимаете, он всегда „не тот“. Потому что кому он нужен, если бы он всегда оставался одним и тем же? КВН — это всегда открытие, которое приносит каждое новое поколение», — объяснил он.

КВН за эти годы увидел много всего, отметил Сергей Писаренко. Он всегда оценивал КВН положительно. Молодым нужно уступать — на них все держится.

«Молодежь готова делать веселое и смелое ровно настолько, насколько им позволим мы, старшие поколения. Поэтому если мы сами им подрезаем крылья, то нечего обвинять потом их, что они что-то не так смешно делают. А КВН тот же», — высказал он свое мнение.

Писаренко отметил, что для него золотое время КВН — это начало 2000-х.

«Нам досталось время, когда кавээнщики очень активно перекочевывали в профессиональные артисты. Это и сейчас происходит. Это началось тогда. Самое огромное количество гастролей. Нас стали воспринимать как артистов, как авторов, к нам стали относиться серьезно», — объяснил он.

Сангаджи Тарбаев заметил, что в каждом поколении свой КВН.

«В наше время у нас не было такой большой альтернативы с точки зрения информационных каналов, соцсетей. Возможно, в этом плане повезло, потому что фокус был очень глубокий именно на то поколение КВН, когда мы выступали. Это и Галустян, и Ревва, и Воля, и Мартиросян, то есть все те звезды КВН, которые сегодня на слуху, но в рамках других передач», — отметил Тарбаев.

Формат КВН, по сути, это когда две или больше команд соревнуются в том, кто кого перешутит, и все, объяснил Марфин. По его мнению, все, что подходит под этот формат, будет КВН. Но шоу «Игра» на ТНТ — немного другой случай.

«Это такой паллиатив, который, с одной стороны, использует формат КВН, но КВН не является. Потому что эти команды, которые уже все попробовали и просто повторяют свое, они новых открытий уже не сделают», — высказался он.

КВН продолжит существовать в том или ином виде просто как командная игра, уверен телеведущий.

Выживание в новом мире

Сегодня у КВН большая конкуренция с другими шоу и каналами. Многие смотрят записи в Сети. И на фоне перетекания аудитории в интернет сложно судить о популярности КВН по телевизионным рейтингам, которые упали вообще у всех, объяснила Елена Борщева. Но зрителю есть из чего выбрать. На любой вкус.

«Те, кому нравится юмор более пошлый, более черный, они просто будут смотреть другие шоу», — сказала участница Comedy Woman.

Сегодняшним кавээнщикам чуть сложнее, потому что они соревнуются не только с другими каналами, но и с интернетом в целом, согласился Сангаджи Тарбаев.

«Им надо быть быстрее, актуальнее, резче, острее. В этом, конечно, не всегда КВН удается составить достойную конкуренцию другим проектам. Но все же он жив», — признал Тарбаев.

Можно сказать, что КВН прошел проверку временем, считает Михаил Марфин. Вопрос о том, чтобы сменить формат передачи, обсуждался многие годы. КВН пытались менять снаружи, но он справился с этой задачей сам, по мнению Марфина.

«КВН — это вообще такая имманентная штука, самостоятельный жанр, ни на что не похожий, и поэтому он развивается», — заключил он.