Добронравов спел хит из «Сватов» дуэтом с актрисой в машине

Актер Федор Добронравов спел дуэтом с коллегой по съемочной площадке Анной Кошмал. Артисты исполнили финальный хит шестого сезона сериала «Сваты».

Кошмал опубликовала видео в Stories, сделав его ответом на вопрос об отношениях с Добронравовым во время работы над проектом. На пост обратил внимание «Пятый канал».

Актеры вместе спели «На твои ресницы падают снежинки», сидя в салоне машины.

«Чудесные», — подписала запись девушка.

Ранее Анна Кошмал призналась, что мечтает доснять сериал. Когда завершатся съемки, неизвестно. Рабочему процессу мешают пандемия и закрытые границы. Добронравов заметил, что в недоумении находится вся съемочная группа, а ситуация меняется каждый день.

Съемки седьмого сезона «Сватов» стартовали в Белоруссии год назад. Актеры рассчитывали вернуться на площадку в мае 2020 года. Пандемия перечеркнула все планы.

Даниил Белых, который тоже снимается в проекте, в конце января заверял, что «„Сваты“ идут по плану». Пока что артистам и остальным участникам съемочного процесса остается только ждать.