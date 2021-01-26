Звезда «Сватов» Даниил Белых рассказал о съемках нового сезона сериала
Уточняется, что подписчики знаменитости спросили, как идет работа над седьмым сезоном. Помимо прочего, они попросили подтвердить или опровергнуть слухи о том, что сериал уже доснят.
«„Сваты“ идут по плану. Ждем все», — уточнил Белых.
Мужчина исполняет в картине роль Максима Ковалева, который является отцом Женечки. Ее играет известная актриса Анна Кошмал.
Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что остался без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. На тот момент выход седьмого сезона сериала находился под вопросом. Съемки пришлось приостановить, и творческой группе долгое время не сообщали, когда они вернутся на площадку.
Кроме этого, артист заявил, что ничего не слышал о восстановлении в Киевской области дома семьи Ивана Будько — его героя. Именно в нем снимались первые части, однако несколько лет назад здание пострадало при пожаре.