Звезда «Сватов» Даниил Белых рассказал о съемках нового сезона сериала

Уточняется, что подписчики знаменитости спросили, как идет работа над седьмым сезоном. Помимо прочего, они попросили подтвердить или опровергнуть слухи о том, что сериал уже доснят.

«„Сваты“ идут по плану. Ждем все», — уточнил Белых.

Мужчина исполняет в картине роль Максима Ковалева, который является отцом Женечки. Ее играет известная актриса Анна Кошмал.

Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что остался без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. На тот момент выход седьмого сезона сериала находился под вопросом. Съемки пришлось приостановить, и творческой группе долгое время не сообщали, когда они вернутся на площадку.

Кроме этого, артист заявил, что ничего не слышал о восстановлении в Киевской области дома семьи Ивана Будько — его героя. Именно в нем снимались первые части, однако несколько лет назад здание пострадало при пожаре.