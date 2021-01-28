Добронравов озвучил условие выхода «Сватов-7»

Вся съемочная группа находится в недоумении и ничего не знает о будущем сериала, заявил он. Мир пытается победить коронавирус, от которого во многом зависит судьба проекта. Если государственные границы откроются летом, «Сватов» доснимут.

«Ситуация неопределенная и меняется каждый день. Одни страны открываются, другие закрываются. Скорее бы этот кошмар закончился! Сложно строить планы на лето, но мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что будущее у „Сватов“ будет», — рассказал Добронравов.

Актеры уже давно не созванивались с продюсерами, добавил артист.

Съемки последнего сезона начались в Белоруссии, писал сайт ToDay News Ufa. Работу запустили год назад. Актеры планировали вернуться на съемочную площадку в мае 2020 года, но планы перечеркнула пандемия.

Ранее Добронравов остался без работы. До ограничительных мер актер выходил на сцену Театра Антона Чехова. Теперь же объем работы у него сократился на 90%. Причем речь идет и про театральные постановки, и про телевизионные проекты.