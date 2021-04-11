DMX успел записать новый альбом перед смертью

Легендарный американский рэпер DMX, скончавшийся в пятницу, перед смертью успел записать новый альбом. Об этом в беседе с телеканалом Fox 5 рассказал Даррин Дин, глава музыкального лейбла Ruff Ryders.

В записи альбома DMX, релиз которого состоится до конца 2021 года, приняли участие звезды хип-хопа первой величины, такие как Lil Wayne, Snoop Dogg и Swizz Beatz. Ожидается и куплет от рэпера Рор Smоkе, который был застрелен в прошлом году. В списке гостей также фигурирует певица Alicia Keys, исполнитель Usher и другие, менее известные артисты.

Менеджер DMX пообещал, что посмертный альбом рэпера будет особенным и моментально станет классикой.

«Наверное, вы никогда не слышали от DMX такой музыки», — сказал Дин.

Рэпер ST ранее узнал о смерти DMX от «360». Он признался, что ему очень жаль. Он назвал DMX уникальным артистом и рассказал, что рос на его песнях.

DMX умер в возрасте 50 лет. О его смерти в пятницу, 9 апреля, сообщили родственники. На прошлой неделе DMX госпитализировали после передозировки наркотиками. Рэпер перенес сердечный приступ и несколько дней находился на аппарате жизнеобеспечения.

Основатель группы Bad Balance Влад Валов ранее заявил «360», что DMX был классиком хип-хопа. Он отметил его вклад в хип-хоп.