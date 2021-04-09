«Классик хип-хопа». Смерть рэпера DMX опечалила основателя группы Bad Balance

Рэпера DMX, который скончался в США в возрасте 50 лет, назвали классиком своего направления. Один из основателей группы Bad Balance Влад Валов в беседе с «360» отметил вклад исполнителя в мировой хип-хоп.

На треках Эрла Симмонса, напомнил российский музыкант, воспитывалось не одно поколение любителей рэпа.

«DMX — это классик хип-хопа, рэп-музыки. <…> Человек внес большую лепту в мировой хип-хоп, обладал уникальнейшим голосом, неповторимым. Он ушел. <…> Как говорится, RIP», — сказал Валов.

Он с горечью отметил, что многие рэп-звезды постепенно уходят. Однако ценители их творчества продолжат слушать созданную мастерами музыку, и песни DMX не станут исключением.

«Мы его знаем, помним и будем помнить как хип-хоп-классика», — заключил основатель Bad Balance.

Рэпера DMX не стало 9 апреля. Музыкант умер в возрасте 50 лет в Нью-Йорке. Неделю назад он попал в больницу с подозрением на передозировку наркотиками, а потом перенес сердечный приступ и несколько дней находился на аппарате жизнеобеспечения.