«Он один такой»: рэпер ST назвал DMX неподражаемым исполнителем

Рэпер ST назвал умершего американца DMX неподражаемым артистом. Россиянин признал, что Эрл Симмонс оказал на его творчество большое влияние.

Рэпер ST (Александр Степанов) узнал о смерти Эрла Симмонса от «360».

«Очень жалко. Я, как и большинство моих сверстников, росли на DMX и Ruff Ryders. Буквально недавно купил пластинку — сборник его треков. Он один такой, неподражаемый», — добавил музыкант.

Роман Юнусов из дуэта «Сестры Зайцевы» выходил на сцену Comedy Club под песню DMX Party Up (Up In Here). Известие о смерти рэпера стало для него неожиданным.

«Жаль, конечно. Мы под его трек выходили на сцену, поэтому [он] многое значит», — сказал телеведущий.

Американский рэпер DMX умер 9 апреля. Ему было 50 лет. Об этом со ссылкой на семью исполнителя сообщили СМИ. В прошлую пятницу музыканта госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиками.