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    09 апреля 2021, 20:36

    «Он один такой»: рэпер ST назвал DMX неподражаемым исполнителем

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Рэпер ST назвал умершего американца DMX неподражаемым артистом. Россиянин признал, что Эрл Симмонс оказал на его творчество большое влияние.

    «Он один такой»: рэпер ST назвал DMX неподражаемым исполнителем

    Рэпер ST (Александр Степанов) узнал о смерти Эрла Симмонса от «360».

    «Очень жалко. Я, как и большинство моих сверстников, росли на DMX и Ruff Ryders. Буквально недавно купил пластинку — сборник его треков. Он один такой, неподражаемый», — добавил музыкант.

    Роман Юнусов из дуэта «Сестры Зайцевы» выходил на сцену Comedy Club под песню DMX Party Up (Up In Here). Известие о смерти рэпера стало для него неожиданным.

    «Жаль, конечно. Мы под его трек выходили на сцену, поэтому [он] многое значит», — сказал телеведущий.

    Американский рэпер DMX умер 9 апреля. Ему было 50 лет. Об этом со ссылкой на семью исполнителя сообщили СМИ. В прошлую пятницу музыканта госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиками.