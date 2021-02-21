Дмитрий Лысенков покинул шоу «Танцы со звездами» из-за травмы

Актер Дмитрий Лысенков покинул финал «Танцев со звездами» из-за травмы ноги. Он выступал в нем с актрисой Ольгой Николаевой.

Пара была на втором месте по результатам голосования, но ей пришлось уйти. Оказалось, что актер получил травму. Врачи запретили ему выступать. Лысенков блестяще исполнил фокстрот в прошлый раз, но на тренировке повредил ногу. Звезда сериала «Домашний арест» признался, что ему очень жаль. Он извинился перед своей партнершей, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Три пары покинули танцпол и проект. При этом остальные пять участников со своими партнерами продолжили бороться за победу. Узнать, кто станет обладателем кубка, зрители смогут в ночь на 22 февраля, когда будут посчитаны все голоса, отправленные за участников.

В этом сезоне Давид Манукян, более известный как Дава, еще на первых съемках вывихнул плечо, но это не помешало дойти ему до финала.

Проект «Танцы со звездами» больше 10 лет выходит в эфир. Зрители успели полюбить членов жюри, которые справедливо оценивают претендентов на победу. Также многие знают, что завоевать первое место могут самые неожиданные участники. Так, несколько лет назад триумфальную победу на шоу одержала Ирина Пегова, которая не занималась бальными танцами, а также обладает нестандартной фигурой, поэтому ей было тяжелее, чем остальным.