Корчевников провалил участие в «Танцах со звездами»

Телеведущий Борис Корчевников признался хореографу Егору Дружинину в своем танцевальном провале во время участия в проекте «Танцы со звездами». Откровенная беседа произошла на программе «Судьба человека» на «России 1».

Несколько лет назад Корчевникова пригласили участвовать в шоу. После первых репетиций он понял, что общается с паркетом на «вы».

«Я сходил на три или четыре репетиции. Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать», — признался Корчевников.

Егор Дружинин согласился, что в танцах можно найти подход к любому человеку. Когда не танцующие артисты приходят к хореографу, профессионал объясняет им, что никто не требует мастерства и профессионализма.

«Ребята сначала боятся, но я объясняю, что им не придется танцевать в общепринятом смысле этого слова, и они сразу успокаиваются», — объяснил хореограф.

Таких слов порой достаточно, чтобы новичок расслабился и почувствовал себя на паркете более уверенно, написало радио «Комсомольская правда».