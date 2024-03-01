Знаменитости 01 марта 2024, 11:37 «Для меня странно». Бузова заявила, что ей стыдно за Ивлееву Бузова раскритиковала Ивлееву за отношение к посланию президента России Путина Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала, что ей стыдно за блогера Анастасию Ивлееву, которая впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Свое мнение она высказала в сторис в Instagram*.

Бузова объяснила, что она смотрела послание президента, а потом постепенно начала знакомиться с высказываниями своих коллег о мероприятии. Она возмутилась, что Ивлеева — человек, которого считают лидером мнений, — не интересовалась политикой страны до сих пор.

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«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — заявила Бузова.

Незадолго до этого Анастасия Ивлеева поделилась, что сейчас старается погрузиться в вопросы, которыми она не интересовалась до этого, поэтому она впервые посмотрела церемонию. Кроме того, она подчеркнула, что уже решила, за кого будет голосовать.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.