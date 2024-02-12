Знаменитости 12 февраля 2024, 01:12 «Со мной не работает». Бузова едко ответила на обвинения в алкоголизме Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Крапивиной РИА «Новости»

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Певица Ольга Бузова прокомментировала обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. Об этом сообщило издание Super.ru.

По словам артистки, у нее нет времени на ненавистников. Исполнительница с головой погрузилась в работу.

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«Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на новую программу <…> на творчество, на запись новых песен», — призналась Бузова.

Певица объяснила, что высказывает критику только в глаза человеку. Некоторые действуют наоборот и обсуждают людей за спиной. По мнению артистки, Крапивина могла сказать такое про нее из-за ревности.

«Мне хочется верить, что это просто ревность, что она со мной не работает», — сказала вокалистка.

Исполнительница опровергла мнение, что много пьет и даже заявила о готовности дыхнуть в качестве доказательства. Также звезде не нравятся крепкие напитки на вкус.

Ранее стало известно, что богатый поклонник подарил Бузовой дорогой автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей. Этот мужчина еще отправлял звезде огромные букеты за 150-200 тысяч.