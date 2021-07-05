Дима Билан в видео высмеял обвинения Максима Покровского

Певец Дима Билан записал видео, в котором высмеял обвинения Максима Покровского в том, что, по мнению последнего, из-за него отменили концерт группы «Ногу свело!». Свой ролик Билан разместил в Instagram и сопроводил хештегом #Биланпочему.

«Мему #биланпочему быть!», — написал певец.

На кадрах Билан прокричал разные вопросы, адресованные самому себе. Например, «Билан, почему Земля круглая?» и «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?».

Манера произношения этих вопросов у Билана схожа с обращением в его сторону Максима Покровского. На прошлой неделе лидер группы «Ногу свело!» обвинил Билана в отмене концерта его группы в Санкт-Петербурге. Поведение Билана Покровский назвал некультурным и отметил, что постарался подобрать более или менее вежливые слова.

Все началось после концерта Билана, который состоялся 1 июля в пространстве Rооf Рlасе. Выступление прошло с несоблюдением антикоронавирусных мер. Проведенная петербургскими властями проверка подтвердила несоблюдение антиковидных правил. Проведение концертов на площадке запретили. Концерт «Ногу свело!», который был запланирован на 2 июля, отменили и Покровский обвинил в этом Билана.

Сторона Билана все обвинения отрицает. Продюсер Яна Рудковская заявила, что певец не имеет никакого отношения к отмене концерта «Ногу свело!». Гневное видеообращение Покровского на эту тему она назвала хайпом.

Сейчас конфликт Покровского и Билана перешел в новую плоскость. Лидер «Ногу свело!» обратился в полицию с заявлением на музыканта.