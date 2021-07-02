Мирный конфликт с криками. Как «ковидный концерт» Димы Билана рассорил его с группой «Ногу свело»

Музыкант Максим Покровский обвинил Диму Билана в отмене концерта группы «Ногу свело» в Санкт-Петербурге. Выступление Билана прошло с несоблюдением антикоронавирусных мер, а пострадал от этого коллектив Покровского и его зрители. Сторона поп-исполнителя утверждает, что это все ложь. На чьей стороне правда?

Концерт Билана состоялся 1 июля в пространстве Rооf Рlасе. Кадры с выступления артиста в целом говорят сами за себя: зрители сидят рядом друг с другом, социальная дистанция не соблюдена, маски у некоторых спущены.

Проведенная петербургскими властями проверка подтвердила несоблюдение антиковидных правил, сообщил «Петербургский дневник». Проведение концертов на площадке запретили. Возобновят их после исправления нарушений компанией.

«Неуважение к коллегам»

Реакция Покровского на отмену его концерта была более чем бурной. Лидер «Ногу свело» обратился к Билану, назвав его поведение некультурным и постаравшись подобрать более или менее вежливые слова.

«Вчера в Питере на Rооf Рlасе ты насрал на все правила. И наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам. <…> Билан! Это не очень было культурно! Слышишь меня?!» — практически кричал Покровский.

Возмущение музыканта оправдано, но, как свидетельствуют видео, правила не соблюдал не только Билан. Пришедшие на концерт зрители тоже на время забыли о пандемии, необходимости носить маски и держаться друг от друга подальше.

«Особой шарм этому концерту добавили охранники (нет), которые не разрешали вставать со стульев, и, разумеется, Дима Билан, пожелавший нам всем преодолевать любые заразы во всех смыслах», — писала публика восторженные отзывы в Сети.

Привитый Билан и «хайп» Покровского

В Instagram самого Димы Билана тоже есть кадры с его выступления в Rооf Рlасе: восторженные фанаты музыка, люди без масок.

Концерт Билана на Rооf Рlасе / Источник фото: @bilanofficial в Instagram

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Билан не имеет никакого отношения к отмене концерта «Ногу свело». Видеообращение Покровского она назвала хайпом.

«Мне, конечно, неприятно, что Максим Покровский, будучи легендой музыкальной индустрии, сейчас хайпится на тяжелой теме. Вся команда и Дима [Билан] привиты. Дима несколько раз на концерте говорил, чтобы все были в масках», — подчеркнула Рудковская.

Коллегу поддержал и Иосиф Пригожин, который посоветовал предъявлять претензии именно к организаторам, а не к музыкантам.

«Просто Билану повезло, что он смог отыграть концерт, а Максу — нет. Поэтому претензии должны быть не к Билану, а к организаторам. Если бы он призывал зрителей вставать с мест, а это было запрещено, тогда да, но ведь такого не было — это была воля людей», — пояснил Пригожин в интервью «Невским новостям».

Позитивная нота

Макс Покровский ответил на критику Рудковской, которая, помимо прочего, допустила плохие продажи билетов на концерт «Ногу свело».

«Дорогая Яна Рудковская, продажи у нас зашибись», — сказал фронтмен группы.

Покровский добавил, что лично с продюсером Билана не общался: разговор у него состоялся с директором певца Дмитрием Бушуевым.

«Мы пришли к общему мнению: несмотря на то, что и с той, и с другой стороны есть разные вопросики, на фоне всего происходящего <…> конфликт между музыкантами углублять не надо. На этой позитивной ноте и закончим», — предложил артист.

Он подчеркнул, что группа сделала все возможное для проведения концерта на другой площадке. К сожалению, согласование на выступление отозвали. Дата переноса пока неизвестна.