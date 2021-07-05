Лидер «Ногу свело!» написал заявление на Диму Билана

Конфликт лидера группы «Ногу Свело!» Макса Покровского и певца Димы Билана из-за сорванного концерта перешел в новую плоскость. Покровский обратился в полицию с заявлением на музыканта.

Об обращении солиста «Ногу Свело!» к правоохранителям, сообщил РЕН ТВ. По словам источника телеканала, Покровский заявил что якобы получил угрозы во время разговора с Биланом по WhatsApp. Лидер «Ногу Свело!» добавил, что певец был агрессивен и оскорблял его.

Неприятная беседа между артистами произошла после того, как Покровский обвинил Билана в том, что именно из-за него был отменен концерт «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге. Солист рок-группы указал на то, что до него на этой площадке выступал Билан, нарушил все ограничительные меры и тем самым подставил своих коллег по цеху, которые остались без выступлений.

Концерт «Ногу свело!» был запланирован на площадке Roof Place 2 июля. Мероприятия согласовали городские власти. Но после концерта Димы Билана комитет по культуре неожиданно отозвал разрешение. В качестве причины было названо нарушение антиковидных мер.

При этом сторона Билана все обвинения отрицает. Продюсер Яна Рудковская заявила, что певец не имеет никакого отношения к отмене концерта «Ногу свело!». Гневное видеообращение Покровского на эту тему она назвала хайпом.