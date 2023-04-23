Знаменитости 23 апреля 2023, 15:27 Дима Билан не выступит на концерте с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib Продюсер Рудковская: вместо рэпера Jah Khalib с Димой Биланом в Дубае выступит Баста РИА «Новости»

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Певец Дима Билан не выступит на концерте в Дубае с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib (Бахтияр Мамедов). Исполнителя заменит Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Об изменении в составе артистов в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

«С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Khalib. На поле произошла замена, информирую зрителей», — отметила Рудковская.

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Она не уточнила, почему именно не выступит рэпер, но опубликовала ссылку для покупки билетов на концерт. Публикацию продюсер сопроводила двумя афишами — с Jah Khalib и с Бастой.

Ранее Мамедов запланировал выступить с концертами в Москве и Петербурге. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала отменить эти мероприятия из-за поддержки исполнителем ВСУ. Парламентарий уличила Jah Khalib в непоследовательности, потому что он восхищается украинцами, но деньги собирается зарабатывать в России.

Спустя несколько дней стало известно, что концерт рэпера в Санкт-Петербурге отменили. Он должен был состояться 25 апреля.