Знаменитости 19 апреля 2023, 00:03 Концерты поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib отменили в России Regnum: концерт рэпера Jah Khalib в Петербурге отменили после жалобы депутата Лантратовой РИА «Новости»

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Концерт рэпера Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на руководство СК «М-1 Арена», на сцене которого 25 апреля планировалось выступление музыканта.

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — заявили в пресс-службе организации.

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Как сообщило издание «Царьград», концерт в Москве тоже не состоится. Информацию об этом подтвердил генеральный директор концертного зала «Крокус Сити Холл». Однако на сайте площадки по-прежнему висит афиша концерта и продаются билеты.

В понедельник, 17 апреля, депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что направила три письма — генеральному прокурору, мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга — с требованием запретить концерты рэпера из-за его высказываний об Украине. В своих соцсетях он открыто поддерживал ВСУ.

Всего у рэпера были запланированы три концерта в России. Два — в Москве 23 апреля и 25 ноября. Еще один — в Санкт-Петербурге 25 апреля.