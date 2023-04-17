Знаменитости 17 апреля 2023, 22:45 Концерты рэпера Jah Khalib потребовали отменить из-за поддержки ВСУ Депутат ГД обратился в прокуратуру с требованием запретить выступления Jah Khalib РИА «Новости»

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Концерты рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) могут запретить. С такой просьбой к генеральному прокурору, мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, приложив копии заявлений.

Политик утверждает, что музыкант открыто поддерживает Вооруженные силы Украины, при этом собирается давать концерты в России.

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Лантратова рассказала, что рэпер написал в своих соцсетях, что прибыл в Киев и перемещается из «укрытия в укрытие», однако никуда уезжать не собирается. Он также добавил, что не просто любит украинцев, но и «восхищается ими».

«Деньги при этом он стремится зарабатывать в России. Непоследователен», — написала депутат.

Концерты Jah Khalib в Москве запланированы на 23 апреля и 25 ноября. В Санкт-Петербурге — на 25 апреля.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура проверит актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС России после его публичных высказываний о СВО и призывов ходить на митинги.