Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о том, что не стоит переживать из-за состояния здоровья ее мужа после того, как он попал в больницу.

«Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть», — написала Полина Диброва.

Телеведущий оказался в больнице после того, как потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» накануне вечером. Травм при обмороке Дибров не получил. Как рассказал «360» источник в экстренных службах, телеведущий был госпитализирован с приступом эпилепсии. Об этой причине также сообщали и ряд других СМИ и Telegram-каналов. Однако директор Диброва Табриз Шахиди в беседе с «360» сказал, что диагноз не подтвердился, и сам телеведущий чувствует себя хорошо.

Позже стало известно, что первую помощь Диброву при потере сознания оказал его коллега Леонид Якубович. По словам очевидцев, они вместе сидели в кинотеатре «Октябрь», когда телеведущему стало плохо.

О своей госпитализации в Боткинскую больницу рассказал РИА «Новости» и сам Дибров. Тележурналист в шутку назвал причиной «старость», добавив, что в 60 лет «каждый имеет право на обморок». В больнице ему сделали МРТ и кардиограмму.

«Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми», — рассказал Дибров.