Знаменитости 10 июля 2023, 05:46 Дава покинул пост ведущего «Дома-2» Давид Манукян ушел с поста ведущего реалити-шоу «Дом-2» РИА «Новости»

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Блогер Давид Манукян, широко известный в социальных сетях как Дава, покинул пост ведущего реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщил Пятый канал.

В воскресенье, 9 июля, прошло прощальное «лобное», на котором Дава попрощался с участниками проекта и его зрителями. Одна из участниц реалити-шоу Либерж Кпадону в своих соцсетях прокомментировала уход ведущего.

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«Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше» — написала девушка.

В марте стало известно, что Давид Манукян является собственником большого количества недвижимости и должен ежегодно выплачивать порядка 250 тысяч налогов. На тот момент за блогером числится долг в 242 тысячи рублей.

Дава получил широкую известность после романа с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Пара даже говорила о свадьбе, но в итоге разошлась со скандалом. Позже мама Бузовой Ирина Александровна рассказала, что изначально не верила в долгие отношения дочери с блогером. По словам женщины, после знакомства с избранником дочери, ей показалось, что он не вынесет характера телеведущей.