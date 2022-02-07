«Я предупреждала»: мать Бузовой рассказала, что изначально не верила в роман дочери с Давой

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна рассказала, что изначально не верила в долгие отношения дочери с блогером Давидом Манукяном. Об этом написали «Дни.ру».

По словам мамы певицы, она заподозрила неладное, как только познакомилась с избранником дочери. Ей показалось, что Манукян не вынесет характера Бузовой.

«Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер, тяжелая работа, но он отвечал: „Все хорошо“. Но все всегда хорошо не бывает», — рассказала женщина в передаче «Звезды сошлись».

Бузова и Манукян собирались пожениться, однако разошлись со скандалом. За несколько лет до этого певица так же «шумно» развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Мама певицы поддерживает ее после каждой любовной неудачи и считает, что ее дочери еще повезет.

«Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Лучше, чем жить с нелюбимым человеком», — комментирует она.