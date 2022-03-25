Волочкова, Барановская, Меладзе и другие звезды попали в список должников ФНС

Некоторые российские звезды, несмотря на заоблачные гонорары, все же попадают в списки должников Федеральной налоговой службы. Кто из звезд и сколько должен государству, выяснил kp.ru.

Балерина Анастасия Волочкова задолжала 301 тысячу рублей. В основном это налоги за дома и квартиры. Самая крупная платежка на 110 тысяч — за квартиру в центре Москвы.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян является собственником большого количества недвижимости: он должен ежегодно выплачивать порядка 250 тысяч налогов. Сейчас за блогером числится долг в 242 тысячи рублей.

Есть долги и у продюсера Игоря Матвиенко: штраф в 100 тысяч рублей за то, что композитор не отчитался об участии в деятельности иностранных компаний.

Филипп Киркоров свои долги выплачивает оперативно: если 1 декабря 2021 года за ним числилась недоплата в 1 миллион 48 тысяч, то к концу марта — всего 52 тысячи тысячи рублей.

По данным издания, у многих звезд долги помельче. Например, Агата Муцениеце задолжала 55 тыся, Марина Хлебникова — 41 тысячу. Юлия Барановская должна государству 39 тысяч, а Кристина Асмус — 38 тысяч рублей.