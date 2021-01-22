Даня Милохин захотел попасть в сборную России по хоккею

«Я проверю, не слышал об этом вообще ничего. Я посмотрю», — заявил Ротенберг.

Подписчики Милохина уже завалили Instagram Федерации хоккея России и аккаунты, связанные с хоккеем, просьбами взять блогера в сборную России по хоккею. Тиктокер мечтает стать спортсменом, поэтому сам попросил своих поклонников о такой просьбе.

«Теперь у меня есть новая цель, я хочу в сборную России по хоккею. Давайте, если у сборной России по хоккею есть Instagram, находите, пишите им везде, в комментариях, в директ, что: „Возьмите Милохина в вашу сборную“», — говорил Милохин у себя в Stories.

Ранее тиктокеры Даня и Илья Милохины встретились со своей матерью, которая отдала их в детдом, в студии программы «Пусть говорят». Женщина не справилась, оставшись одна с двумя маленькими детьми на руках. Отец блогеров спился. Илья признался, что уже простил мать.