Мама Дани Милохина объяснила, почему отдала сына в детдом

Любовь рассказала, что родила старшего брата Дани Илью в 17 лет. В тот момент она была замужем за их отцом. Она призналась, что любила мужа, но тот нигде не работал и употреблял спиртное. Женщина с ним рассталась, но вскоре вновь сошлась.

После рождения Дани супруг бросил ее и ушел из семьи. Любовь осталась одна с двумя детьми. Она считала, что справиться со сложной ситуацией сможет только после того, как отдаст на время сыновей в детский дом.

«Я хотела отдать детей на полгода, а отдала на всю жизнь. Они плакали потом в детском доме без меня, мне об этом рассказывали», — призналась женщина.

Через какое-то время она вышла замуж во второй раз, родила еще одного ребенка, однако старших детей так и не забрала.

«Было очень тяжело. Я никогда не запрещал ей забрать детей. Просто мы почему-то этого не сделали», — сказал второй муж женщины.

Даня Милохин отказался прийти на эфир, где мог встретиться с мамой, а Илья пришел. Он признался, что уже простил ее.