Тиктокер Даня Милохин встретится с бросившей его матерью

Популярные тиктокеры Даня и Илья Милохины встретятся со своей матерью, которая бросила сыновей. Журналисты «Комсомольской правды» отыскали женщину в поселке под Оренбургом.

Мать тиктокеров зовут Любовь Бережная. Сейчас у нее другая семья и живет она в поселке в 100 километрах от Оренбурга. Там журналисты встретили дядю парней — Евгения Фролова.

«Мальчишек мы бы просто не потянули. Но про них никто не забывал. <…> Мы общаемся с ней, я люблю Любу, несмотря ни на что. Но я понимаю, что тема детей ей неприятна, что она живет с грузом на сердце. Поэтому я никогда не сыпал соль на рану», — приводит сайт kp.ru слова Фролова.

Он добавил, что в прошлом году умерли бабушка и дедушка братьев Милохиных. По его словам, они до последних минут жизни вспоминали своих внуков и всегда жалели, что не забрали детского дома.