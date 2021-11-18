«Никто бить не будет». Даню Милохина захотели отправить в армию и наставить «на истинный путь»

Общественная организация «Ветераны России» потребовала отправить в армию блогера Даню Милохина — сейчас там готовят запрос для призыва в вооруженные силы. Там уверены: тиктокер должен пройти службу, потому что это поможет ему встать на «верный, истинный путь». Об этом «360» рассказал председатель организации Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что его спросили, что бы он хотел надеть на Даню Милохина — он ответил, что солдатскую форму.

«Пусть наденет солдатскую форму, примерит кирзовые сапоги, берцы — встанет на верный, истинный путь. Будет чувство ответственности перед друзьями — нужно же как-то отвечать за свои поступки, за свои действия. Эпатаж не заключается только в одевании платьев», — отметил он.

Пусть будет мужчиной — у хотим вырастить из него мужчину, чтоб достойным был мужчиной. Может, еще и в офицеры пойдет Ильдар Резяпов

Резяпов подчеркнул, что после службы «Ветераны России» готовы помочь Милохину поступить в военное училище. Он также предположил что служба поможет ему встать на истинный путь и в творчестве. Председатель организации призвал Милохина брать пример с группы «Любэ».

«Может запоет эти песни, а не с Басковым Николаем. С ним надо прекратить эти песнопения — это моя позиция личная, субъективная, не движения», — подчеркнул он.

Собеседник отметил, что организация уже отправила письма по линии Минобороны по вопросу призыва тиктокера.

«Пора служить, парень! Призываем тебя в армию. Род войск мы подберем, поможем. Поставим его на истинный путь, пусть не переживает. Никто избивать, бить не будет — постараемся в этом плане. Бывает всякая позиция. Хотя у нас в армии есть четкий устав, все подчиняются уставу. Я имею в виду, чтобы не боялся», — подчеркнул он.