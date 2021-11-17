Авербух рассказал, пригласил ли бы он Моргенштерна на «Ледниковый период»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как он отнесся бы к участию в программе рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщила «Газета.ru».

Фигурист заявил, что в целом не против его участие. По словам Авербуха в проекте нужны яркие медийные личности, у которых есть своя аудитория.

«Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает», — объяснил он.

Также Авербух ответил на вопрос о «введении цензуры для Моргенштерна».

«Ледовая лексика — цензурная», — подчеркнул он.

Ранее двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о своей первой встрече с Даней Милохиным.

Илья Авербух решил поставить с Милохиным в пару серебряную призерку Олимпиады-2018 Евгению Медведеву.

По словам Ставиского, экстравагантный вид парня удивил его. Однако в дальнейшем в процессе общения Даня Милохин раскрылся и смог понравиться своему тренеру. По словам фигуриста, блогер работает с большим усердием и со всей ответственностью подходит к выступлениям.