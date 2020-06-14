«Дача в Швейцарии»: Пригожин рассказал о своем достатке

Иосиф Пригожин признался, что не понаслышке знает о жизни от зарплаты до зарплаты. При этом у продюсера есть хорошие сбережения и дача в Швейцарии.

Пригожин отметил, что уже богат тем, что имеет прекрасных детей и жену. Но у продюсера есть и материальное состояние.

«Я, как управляющий компанией Валерии, всегда создавал депозит как минимум с расчетом на полгода-год. Я три копейки, рубль, но всегда откладывал, поэтому я создавал эту подушку безопасности на период трудного времени», — рассказал Пригожин радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что вырос в бедной семье, поэтому знает, что такое жить от зарплаты до зарплаты. Мать продюсера получала всего 70 рублей в месяц. При этом Пригожин заявил, что даже с небольшими деньгами необходимо откладывать какую-то часть.

«Я вам честно скажу, у нас единственная машина в собственности. <…> Все остальные автомобили у нас контрактные. Контракт с Mercedes был — и мы счастливы, что такие контракты существуют. У нас был контракт с Audi, контракт с Rolls-Royce, у нас много было разных контрактов с разными компаниями», — признался Пригожин.

Он пояснил, что вместе с супругой Валерией делал компаниям рекламу, а те предоставляли паре автомобили. Сейчас супруги живут в многоквартирном доме.

«В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Сейчас я начал искать дом, и я схожу с ума от цен. Вы не понимаете, какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что готов отдать деньги артистам, которые оказались в сложном положении из-за коронавируса. Средства ему выделило государство.