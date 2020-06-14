    14 июня 2020, 13:25

    Пригожин предложил «бедствующим музыкантам» деньги на продукты

    Алена Макаренко

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов отдать деньги артистам, оказавшимся в бедственном положении. Эти финансы ему выделило государство, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Пригожин предложил «бедствующим музыкантам» деньги на продукты

    Выплата составит 12 130 рублей.

    «Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ», — пояснил продюсер.

    Помимо этого власти компенсировали и денежные затраты его телеканалу. «Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить», — отметил Пригожин.

    Кроме того, продюсер рассказал, что над сценическим образом его супруги певицы Валерии работают многие люди, которым тоже нужны деньги.

    «Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил», — отметил Пригожин.

    Он поблагодарил правительство за меры поддержки. По его словам, деньги должны помочь артистам покрыть минимальные расходы на продовольствие. «Хочу вам сказать, что я низко кланяюсь нашему руководству страны», — заявил Пригожин.

    В марте в России к 12 130 рублей приравняли максимальное пособие по безработице. До этого оно составляло восемь тысяч рублей. Привязать пособие к минимальному размеру оплаты труда распорядился президент Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом.

    Ранее Пригожин заявлял о бедственном положении дел у российских звезд. Сергей Шнуров в свойственной ему манере ответил на это стихотворением. Продюсер возмутился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». Позже рок-музыкант опубликовал очередное стихотворение. В нем он высмеял артистов, жалующихся на тяжелые условия и ожидающих помощи от государства.