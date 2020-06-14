Пригожин предложил «бедствующим музыкантам» деньги на продукты

Выплата составит 12 130 рублей.

«Нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ», — пояснил продюсер.

Помимо этого власти компенсировали и денежные затраты его телеканалу. «Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить», — отметил Пригожин.

Кроме того, продюсер рассказал, что над сценическим образом его супруги певицы Валерии работают многие люди, которым тоже нужны деньги.

«Представьте, Валерия перестала работать — и перестало кушать минимум 15 семей. Никого не уволил», — отметил Пригожин.

Он поблагодарил правительство за меры поддержки. По его словам, деньги должны помочь артистам покрыть минимальные расходы на продовольствие. «Хочу вам сказать, что я низко кланяюсь нашему руководству страны», — заявил Пригожин.

В марте в России к 12 130 рублей приравняли максимальное пособие по безработице. До этого оно составляло восемь тысяч рублей. Привязать пособие к минимальному размеру оплаты труда распорядился президент Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Пригожин заявлял о бедственном положении дел у российских звезд. Сергей Шнуров в свойственной ему манере ответил на это стихотворением. Продюсер возмутился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором». Позже рок-музыкант опубликовал очередное стихотворение. В нем он высмеял артистов, жалующихся на тяжелые условия и ожидающих помощи от государства.