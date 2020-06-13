«На сцену выходят шалопаи»: Пригожин назвал шлаком почти всю современную российскую музыку

Продюсер Иосиф Пригожин резко отозвался о сложившейся на российской музыкальной сцене ситуации. Он заявил, что она в упадке, на сцену выходят шалопаи, которых не отличить друг от друга, а 90% современной музыки в России — это шлак.

«Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак», — заявил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Продюсер подчеркнул, что в последнее время развелось такое количество артистов, что можно запутаться. Музыка перестала быть профессией и стала бизнесом.По мнению Пригожина, Россия — это страна, которая любит шансон и частушки.

Продюсер вспомнил свою дружбу с Виктором Цоем и заявил, что он был потрясающим музыкантом и фантастическим человеком.

Недавно между Пригожин поругался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Продюсер пожаловался на трудную жизнь музыкантов без концертов во время ограничений.

Шнуров в ответ опубликовал саркастическое стихотворение и собрался отослать Пригожину сосиски из «Пятерочки», чтобы тот не голодал. Продюсера это задело. Слово за слово, и случился серьезный конфликт, который утих через несколько дней.