Эксклюзив 12 декабря 2023, 15:11 «Чувствует себя неважно после трех инсультов». Адвокат — об актрисе Дрожжиной Адвокат Макаров: актриса Дрожжина плохо себя чувствует и проходит курс лечения РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что актриса Наталья Дрожжина, известная по фильмам «Интердевочка» и «Семнадцать мгновений весны», стала весить меньше 40 килограммов, и врачи буквально борются за ее жизнь. Ее адвокат Вячеслав Макаров подтвердил «360» плохое самочувствие актрисы, но в подробности вдаваться не стал.

«Она реально себя плохо чувствует и проходит курс лечения. Это все, что пока вам могу сказать. Не знаю, кто что пишет, по-любому это медицинская тайна. <…> Она перенесла несколько тяжелых операций еще в 2022 году и три инсульта, она это не скрывает. В настоящее время проходит курс реабилитации», — пояснил защитник.

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То, что СМИ ссылаются на членов семьи Дрожжиной, он прокомментировал так: «Пусть указывают фамилию. Сказки про родственников — это тоже такая история…»

В ответ на вопрос о том, находится ли актриса в больнице под наблюдением врачей, Макаров сообщил, что это закрытая информация.

Не так давно разразился громкий скандал, связанный с Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным. В мае 2023 года Цивина приговорили к пяти годам колонии, а Дрожжину — к четырем годам условно за мошенничество и обманное завладение имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы признал их виновными.

Материалы дела гласят, что супруги втерлись в доверие к вдове народного артиста и обманом заставили подписать документы о распоряжению деньгами и имуществом, получив таким образом 20 миллионов рублей, квартиру и мастерскую артиста. Нотариус Дмитрий Бублий, заверявший бумаги, также получил реальный срок. Семья Баталова осталась недовольна условным сроком для Дрожжиной.