Криминал 26 мая 2023, 13:12 Семья Баталовых не согласилась с условным сроком актрисе Дрожжиной по делу о хищении имущества Адвокат Лукин заявил о недовольстве семьи Баталовых условным сроком для актрисы Дрожжиной РИА «Новости»

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Приговор Замоскворецкого суда Москвы об условном сроке актрисе Наталье Дрожжиной по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова вызвал недовольство потерпевшей стороны. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы семьи народного артиста адвокат Сергей Лукин.

Он подчеркнул, что приговором его клиенты довольны только отчасти.

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«Думали, что Дрожжиной назначат реальный срок. Маша [Баталова], например, не согласна в части наказания», — заявил Лукин.

Адвокат добавил, что к пятилетнему сроку для нотариуса Дмитрия Бублия, который незаконно заверял обманом подписанные доверенности на счета и договоры пожизненного содержания вдовы и дочери Баталова, вопросов нет.

«Нотариус должен выполнять свои обязанности», — добавил Лукин.

Представлявший интересы осужденной актрисы Натальи Дрожжиной Вячеслав Макаров сообщил, что уже подал апелляцию для пересмотра приговора своей подзащитной.

Замоскворецкий суд Москвы признал виновной актрису Наталью Дрожжину, ее супруга Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия виновными в мошенничестве и обманном завладении имуществом семьи актера Баталова.

Согласно материалам дела, семейная пара втерлась в доверие к вдове народного артиста и обманом заставила ее подписать бумаги о распоряжению деньгами и имуществом. Таким образом семья лишилась 20 миллионов рублей, квартиры и мастерской артиста. Документы заверял нотариус Дмитрий Бублий.

Суд приговорил Цивина и Бублия к пяти годам колонии. Дрожжина получила четыре года условно.