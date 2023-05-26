Криминал 26 мая 2023, 12:30 Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о наследстве актера Баталова СК: обвиняемые в хищении имущества актера Баталова получили реальные и условные сроки РИА «Новости»

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Группе мошенников, обманом получившей имущество семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, вынесли приговор. На скамье подсудимых оказались актриса Наталья Дрожжина, ее супруг Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий. Как сообщила пресс-служба СК, суд приговорил актрису к четырем годам условно, остальные фигуранты получили по пять лет колонии общего режима.

В материалах дела указали, что Цивин и Дрожжина взяли вдову Алексея Баталова и его младшую дочь под опеку. Регулярно помогая и поддерживая семью народного артиста, пара втерлась в доверие.

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Воспользовавшись своим положением злоумышленники заставили вдову подписать доверенность, которая дала им право распоряжаться деньгами, хранившихся на счетах. На основании документа Дрожжин и Цивин сняли 20 миллионов рублей.

Таким же способом, убедив семью подписать договоры о пожизненном содержании, пара получила право на доли в квартире, а также помещение мастерской Баталова. Все документы заверил нотариус Дмитрий Бублий.

Осознав, что со счетов пропали деньги, а недвижимость им больше не принадлежит, семья артиста обратилась в СМИ. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

В ходе расследования криминалисты изучили документы и допросили свидетелей. Следователи выяснили, что взявшая под опеку семью артиста семейная пара действовала намеренно, а нанятый нотариус пытался придать законность их деятельности.

Дрожжину и Цивина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. Нотариус Бублий прошел сразу по двум уголовным делам: пособничество в совершении мошенничества и злоупотребление полномочиями.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Цивина и Бублия на пять лет в колонию общего режима, Дрожжина получила четыре года условно.