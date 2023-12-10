Знаменитости 10 декабря 2023, 12:35 Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске Shot: телеведущую Леру Кудрявцеву забрали в больницу Минска с пневмонией РИА «Новости»

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Приехавшая в Минск российская телеведущая Лера Кудрявцева для участия в шоу «Песня года» попала в больницу с пневмонией. Как сообщил Telegram-канал Shot, звезда НТВ пожаловалась на плохое самочувствие, слабости и сильный кашель.

Врачи после осмотра Кудрявцевой назначили компьютерную томографию. Результаты показали, что у телеведущей воспаление легких. Выступление в Минске отменили. Кудрявцева осталась под наблюдением врачей.

Сама Кудрявцева на своей странице в Instagram* опубликовала видео из больничной палаты. Она показала, что лежит под капельницей.

«Минск, простите», — обратилась к разочарованным зрителям телеведущая.

*Instagram — социальная сеть, принадлежит компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запретили .