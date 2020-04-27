«Чекаю, где он находится»: Регина Тодоренко призналась в слежке за мужем
«Вообще, я периодически чекаю, где он находится, потому что у меня есть программка», — призналась Тодоренко в эфире «Новых русских сенсаций» на телеканале НТВ.
После этих слов ведущая позвонила мужу и узнала, что тот находится дома. Тодоренко включила на смартфоне приложение с видеонаблюдением и показала журналистам.
«Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах», — улыбаясь сказала ведущая.
Несколько дней назад Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о домашнем насилии. Ее затравили за фразы, что женщины могут быть виноваты в своем избиении. Пользователи начали жестко критиковать ведущую, а крупные компании — отказываться от сделок. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года».