Бывшая жена Мамаева допустила употребление им наркотиков

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана обвинила спортсмена в употреблении наркотиков, сообщило издание StarHit.

Блогер и модель Алана Мамаева отреагировала на фотографию футболиста Павла Мамаева в инвалидном кресле. Девушка выразила мнение, что ее бывший супруг употребляет наркотики.

«Думаю, это последствия употребления „шаров“. Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани», — привело слова блогера издание StarHit.

Журнал отметил, что снимки спортсмена опубликовала его новая возлюбленная, а сама Алана Мамаева до расставания с футболистом предпочитала уходить от ответов на вопросы о его зависимости. Рассталась с мужем Алана после предательств со стороны спортсмена, написало издание.

Бракоразводный процесс четы Мамаевых состоялся 23 апреля 2021 года. Алана и Павел поженились в 2013 году. Они воспитывали общую дочь, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым.

Позже игрок «Ростова» Павел Мамаев назвал развод правильным решением. Спортсмен заявил, что не пожалел об этом.