Футболист Мамаев официально развелся с женой

Футболист Павел Мамаев официально развелся с Аланой Мамаевой. Ранее бывшая супруга заявила, что полузащитник «Ростова» изменил ей.

О разводе сообщил Starhit. По данным издания, Алана не раз ловила Павла на изменах, но каждый раз прощала. Однако последний случай положил конец отношениям супругов — Мамаев увлекся 32-летней моделью из Испании.

Судебное заседание состоялось 23 апреля.

Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем» — рассказала адвокат Аланы Валентина Перебякина.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Они воспитывали общую дочь, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым. При этом любовница футболиста не знала про его семейное положение. Она рассказала, что не стала бы с ним встречаться, если бы была осведомлена.

«Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов», — процитировал журнал ее слова.

Девушка уточнила, что встретила Павла в Марбелье, через какое-то время они начали доверять друг другу, а потом влюбились. По словам модели, Мамаев был с ней искренним, рассказал о своем тюремном сроке — но про семью умолчал.