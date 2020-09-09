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    09 сентября 2020, 15:54

    Бывшая жена Ефремова назвала «ужасом» работу Пашаева

    Нина Петлинова

    Семья актера Михаила Ефремова недовольна работой его адвоката Эльмана Пашаева. Они ищут для актера нового защитника, однако окончательное решение в этом вопросе останется за самим осужденным.
    Бывшая жена Ефремова назвала «ужасом» работу Пашаева

    Об этом РИА «Новости» рассказала бывшая жена Михаила Ефремова народная артистка РФ Евгения Добровольская.

    Она отметила, что семья и близкие люди Ефремова ищут для него нового адвоката. Однако окончательное решение о выборе защитника остается за самим актером, поэтому Добровольская сомневается, что Эльмана Пашаева заменят. Она отметила, что для всех остается загадкой, почему он до сих пор работает с Ефремовым.

    У меня лично ощущение, что он только вредит. Повторюсь, что в этом вопросе все решает только Миша. Мы не можем с ним связаться, но, судя по поступкам Пашаева, ничего не изменилось. Мы очень сомневаемся в том, что он профессионал. Это ужас

    Евгения Добровольская.

    Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к уголовному наказанию в колонии общего режима — ему дали восемь лет. Его признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло на Садовом кольце 8 июня. Актера лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего — в размере 800 тысяч рублей.

    9 сентября ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг своего защитника. Эльман Пашаев назвал эту информацию глупостью и попросил не отвлекать его от работы. Он отметил, что до 11 сентября включительно будет готовить жалобу в суд по делу Ефремова. Защита намерена обжаловать приговор, который вынесли актеру.

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