Бывшая жена Ефремова назвала «ужасом» работу Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова недовольна работой его адвоката Эльмана Пашаева. Они ищут для актера нового защитника, однако окончательное решение в этом вопросе останется за самим осужденным.

Об этом РИА «Новости» рассказала бывшая жена Михаила Ефремова народная артистка РФ Евгения Добровольская.

Она отметила, что семья и близкие люди Ефремова ищут для него нового адвоката. Однако окончательное решение о выборе защитника остается за самим актером, поэтому Добровольская сомневается, что Эльмана Пашаева заменят. Она отметила, что для всех остается загадкой, почему он до сих пор работает с Ефремовым.

У меня лично ощущение, что он только вредит. Повторюсь, что в этом вопросе все решает только Миша. Мы не можем с ним связаться, но, судя по поступкам Пашаева, ничего не изменилось. Мы очень сомневаемся в том, что он профессионал. Это ужас Евгения Добровольская.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к уголовному наказанию в колонии общего режима — ему дали восемь лет. Его признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло на Садовом кольце 8 июня. Актера лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего — в размере 800 тысяч рублей.

9 сентября ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг своего защитника. Эльман Пашаев назвал эту информацию глупостью и попросил не отвлекать его от работы. Он отметил, что до 11 сентября включительно будет готовить жалобу в суд по делу Ефремова. Защита намерена обжаловать приговор, который вынесли актеру.