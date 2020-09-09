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    09 сентября 2020, 11:34

    «Все это очень отвлекает». Пашаев посвятит два дня подготовке жалобы на приговор Ефремову

    Александра Ломейко, Мария Бокарева

    Актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии. Адвокат Эльман Пашаев заявил «360», что уже подал краткую апелляционную жалобу.
    «Все это очень отвлекает». Пашаев посвятит два дня подготовке жалобы на приговор Ефремову

    Юрист попросил не тревожить его два дня — до 11 сентября включительно. Пашаев объяснил это необходимостью работать.

    «Мне надо готовить жалобу. <…> Все это очень отвлекает», — сказал адвокат Ефремова. Навестит ли он своего клиента в СИЗО-5, Пашаев отвечать не стал.

    Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову накануне. Актера уже поместили в следственный изолятор. В камере вместе с ним находятся еще двое заключенных — россиянин и белорус. Ефремов, у которого взяли все необходимые анализы, чувствует себя хорошо и к происходящему относится философски.

    ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов вылетел на своем автомобиле на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после аварии.

    Суд обязал Ефремова выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего курьера.

    Новости SMI.FM