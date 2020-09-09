«Все это очень отвлекает». Пашаев посвятит два дня подготовке жалобы на приговор Ефремову

Актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии. Адвокат Эльман Пашаев заявил «360», что уже подал краткую апелляционную жалобу.

Юрист попросил не тревожить его два дня — до 11 сентября включительно. Пашаев объяснил это необходимостью работать.

«Мне надо готовить жалобу. <…> Все это очень отвлекает», — сказал адвокат Ефремова. Навестит ли он своего клиента в СИЗО-5, Пашаев отвечать не стал.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову накануне. Актера уже поместили в следственный изолятор. В камере вместе с ним находятся еще двое заключенных — россиянин и белорус. Ефремов, у которого взяли все необходимые анализы, чувствует себя хорошо и к происходящему относится философски.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов вылетел на своем автомобиле на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после аварии.

Суд обязал Ефремова выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего курьера.