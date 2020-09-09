Ефремов снова отказался от своего адвоката. Но Пашаев назвал это глупостью

В ОНК заявили, что Михаил Ефремов в очередной раз отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Защитник назвал эти слухи глупостью.

О том, что Михаил Ефремов отказался от своего адвоката, сообщил RT со ссылкой на своего специального корреспондента, члена ОНК Москвы Бориса Клина.

«Для меня сейчас главный вопрос — кто будет меня представлять в апелляции», — процитировал Клин слова артиста.

«360» связался с Эльманом Пашаевым, чтобы уточнить, действительно его подзащитный не хочет продолжать с ним работу. Адвокат опроверг эту информацию.

«Это глупость, пожалуйста, дайте работать. Мне жалобу нужно готовить», — сказал Пашаев «360».

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки, за рулем которого сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в реанимации через несколько часов.

Защита актера уже обжаловала приговор. Эльман Пашаев рассказал, что 8 сентября подал в суд краткую жалобу, а ближайшие дни — до 11 сентября включительно — будет работать над ее подготовкой.