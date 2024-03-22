Знаменитости 22 марта 2024, 13:55 Бузова ушла со съемок в слезах после разговора с Давой Блогер Дава довел певицу Ольгу Бузову до слез на шоу «Сокровища императора» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Ольга Бузова после общения с Давидом Манукяном ушла в слезах со съемочной площадки. Драма между бывшими возлюбленными развернулась во время шоу «Сокровища императора», которое выйдет 24 марта на телеканале ТНТ.

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!», — сказала Бузова блогеру.

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Затем она ушла с площадки, не сдерживая слез. Что произошло между бывшей звездной парой — пока остается загадкой.

Романтические отношения Бузовой и Давы закончились в 2021 году. Артистка тяжело переживала разрыв. Она публиковала в Stories переписку с блогером. По словам телеведущей, бывший возлюбленный поднимал на нее руку, а также изменял.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила о новых отношениях. Она обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой помочь выбрать дату ее свадьбы.