Знаменитости 04 марта 2024, 18:59 Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы Певица и ведущая Ольга Бузова предложила подписчикам выбрать дату ее свадьбы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Она попросила своих подписчиков в социальных сетях помочь выбрать дату ее свадьбы. На это обратил внимание портал Womanhit.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», — написала звезда на личной странице.

Реклама

Недавно ведущая поразила поклонников новостью о том, что ее сердце больше не свободно.

«Я люблю и любима», — поделилась она.

Позже артистка дала понять, что ее отношения вошли в новую фазу, намекнув на возможную свадьбу. Личность поклонника Бузовой пока остается загадкой.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. По словам певицы, она с головой погрузилась в работу и у нее нет времени на ненавистников.