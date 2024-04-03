Знаменитости 03 апреля 2024, 19:06 Бузова наотрез отказалась регистрироваться на сайтах знакомств Телеведущая Бузова сообщила, что не будет создавать страницу на сайте знакомств Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая Ольга Бузова, озвучившая главную роль в фильме «Дождь из мужчин», сообщила, что не будет пользоваться сайтами для знакомств. Об этом она рассказала журналистам портала «Страсти» на пресс-показе картины, который состоялся в Москве 3 апреля.

Бузова поделилась, что в отличие от героини фильма не испытывает дефицита мужского внимания и не планирует пользоваться сайтами для знакомств. Ведущая заявила, что ловит на себе взгляды представителей сильного пола как на сцене, так и на улицах.

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«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», — заявила телеведущая.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу, предложив им подобрать подходящую дату. Позже она появилась на публике с кольцом, напоминающем обручальное.