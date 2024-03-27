Знаменитости 27 марта 2024, 17:51 Бузова намекнула на скорую свадьбу Певица Ольга Бузова намекнула поклонникам на свадьбу в 2024 году РИА «Новости»

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Певица Ольга Бузова стала подогревать слухи о возможном скором бракосочетании уже в этом году. В программе «Светская хроника» на Пятом канале она рассказала, что носит похожее на помолвочное кольцо уже два месяца.

Несколько недель назад артистка намекнула фанатам на предстоящую свадьбу, предложив им подобрать подходящую дату. Затем она появилась на публике с кольцом, напоминающем обручальное. На вопрос журналистов телеведущая сообщила, что носит его уже два месяца.

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«Да, оно уже два месяца», — ответила Бузова.

Когда речь заходила о личной жизни, Ольга лишь улыбалась и намекала на то, что ее сердце уже несвободно. Имени своего избранника она не назвала.

Очевидно, мужчина, сейчас находящийся рядом с ведущей, не жалеет подарков.

«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей», — призналась Бузова.

После расставания с блогером Давидом Манукяном звезда не скрывала своего желания снова влюбиться. Недавно она даже заставила Филиппа Киркорова сделать ей предложение.